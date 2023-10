Nouvelle Citroën e-C3, l'électrique à prix canon

Enfin, concernant le quatrième commandement, la nouvelle e-C3 promet surtout de tirer son épingle du jeu sur le plan du confort. Il est encore amélioré lorsque le véhicule roule sur des petits obstacles grâce à l’intégration des nouvelles suspensions à hydraulique progressive. Les sièges sont également plus enveloppants, en plus d’être particulièrement design.

Cette e-C3 sera commercialisée au deuxième trimestre 2024 et produite en Slovaquie. Pour rappel, la citadine électrique sera disponible à partir de 23 300 euros dans sa version de base. Si cette nouvelle Citroën est déjà économiquement très intéressante, la marque promet de faire encore plus fort ! En 2025, le constructeur compte proposer une autre version électrique à moins de 20 000 euros. Les batteries du modèle actuel de 44 kWh, permettant une autonomie maximale de 320 km, seront remplacées par des accumulateurs plus petits avec un objectif de 200 km au maximum.

