Peugeot : 8 ans de garantie pour son E-3008

Fin janvier, le jury de l’Argus désignait la nouvelle Peugeot E-3008 comme "Voiture de l’année". Et visiblement, Peugeot compte bien leur donner raison. Récemment, la marque au Lion a annoncé que son SUV électrique E-3008 sera désormais garanti huit ans, ou 160 000 km, sur les principaux éléments mécaniques tels que le moteur ou le chargeur. L’objectif est simple : rassurer sur la fiabilité de ses véhicules électriques.

Une tranquilité d’esprit ?

Tout en s’inspirant des marques asiatiques, telles que Kia ou Toyota, le constructeur français égale la garantie de sa batterie électrique. À une seule condition : que le véhicule soit entretenu dans son réseau tous les deux ans, ou tous les 25 000 km. Cette garantie de huit ans (contre deux ans actuellement) est proposée sur les principaux marchés européens, et couvre les éléments suivants : le moteur électrique, le chargeur, le groupe motopropulseur, ainsi que les principaux composants électriques et mécaniques de la voiture.

Le directeur marketing de la marque, Phil York, explique qu’il s’agit là d’une "offre rassurante qui contribue à la tranquilité d’esprit". "On sait que certains clients se posent des questions avant d’adopter cette technologie [électrique]. On pense avoir une offre qui va convertir de plus en plus de clients", poursuit-il.

"Trouver un équilibre entre la valeur résiduelle et le prix de vente"

"C’est un signe de notre propre confiance dans la durabilité de nos produits", affirme Phil York. À noter que la maison mère de Peugeot, le groupe Stellantis qui détient aussi les marques Opel et Citroën, entre autres, estime que la montée en puissance des ventes de véhicules électriques par rapport à celles à moteur thermique devrait se poursuivre en 2024. Et ce, malgré la baisse probable du bonus écologique pour les ménages les plus aisés. La direction française estime que les voitures électriques devraient atteindre 20% de part de marché ou plus en 2024, contre 17% en 2023.

D’ici à 2030, Peugeot compte être 100 % électrique en Europe, soit cinq ans avant l'interdiction de la vente des véhicules thermiques neufs dans l'Union européenne. Cependant, la marque française assure qu'elle ne prendra pas part à la guerre des prix lancée par Tesla dans l'électrique. "Nous ne sommes pas dans une guerre de prix, il faut trouver un équilibre entre la valeur résiduelle et le prix de vent", a souligné la PDG de Peugeot, Linda Jackson, en écho au directeur général de Stellantis, Carlos Tavares.

