Mobylette est en effet le nom d’un modèle et d’une marque déposée par Motobécane. Mais à l’instar du mot Frigidaire, le terme est entré dans le langage commun. Des millions de cyclomoteurs ont été vendus en France et partout dans le monde. En ce qui concerne le constructeur français, le modèle le plus marquant de l’histoire de la moto chez Peugeot reste… la 103. Bader Benlekehal pilote notamment une 103 SP de 1988, l’un des modèles les plus performants jamais produits par Peugeot.

La 103 apparaît en 1971 et sera produit jusqu’en 2006. En tout, il s’en est vendu 3 millions d’exemplaires dans le monde. À une époque de forte demande, l’usine était capable d’en fabriquer 2000 par jour. Si la 101, la 102, la 104 ou encore la 105 ont eu un certain succès, aucun modèle ne pouvait arriver non pas aux chevilles, mais au moteur de la 103. En 35 ans de carrière, elle a connu plus de 50 versions. La motocyclette 103 SP de 2,9 CH est aujourd’hui vendue d’occasion dans les 3 000 euros.