Phénomène Youngtimer : Alpine A610, elle avait tout pour elle...

Aujourd’hui, on ne résiste pas longtemps à son look soigné et sportif. À l’intérieur en revanche, c’est un peu la déception. Seuls les manomètres rappellent sa vocation sportive, mais l’habitacle reste très austère pour l’époque. Côté motorisation, l’Alpine A610 est dotée d’un V6 turbo. Le constructeur annonçait une vitesse de pointe de 265 km/h. Ce qui plaît surtout à notre journaliste, c’est l’affichage du turbo au milieu du tableau de bord ! Un turbo qui souffle d’ailleurs encore plus fort sur la version ultime : l’A610 EVO…