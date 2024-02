Phénomène Youngtimer : BMW Série 7, la limousine de 007

Véritable star de cinéma, la BMW Série 7 a conquis le grand public, jusqu’à rivaliser avec Mercedes. La E38 s’est vendue à plus de 320 000 exemplaires depuis sa sortie en 1994. Son prix est aujourd’hui compris entre 10 000 et 15 000 euros.

Elle a tous les attributs d’une limousine ; elle est la star d’une lignée née en 1977 ; elle est considérée comme la plus innovante et la plus marquante… “Elle”, c’est la BMW Série 7 E38. Mais alors, à sa sortie en 1994, pourquoi a-t-elle autant séduit les mordus d’automobile ?

La "meilleure voiture au monde" ?

“La BMW E38, c’est une E32 (1986) améliorée sur tous les points et un véhicule bien plus esthétique que la E65 sortie après (2001)”, justifie François-Xavier Basse, rédacteur en chef de Yougtimers Magazine. Pour ce dernier, il n’y a “rien à jeter” sur la Série 7 E38. Pour sa sortie, en 1994, le président du directoire de BMW avait demandé à ses ingénieurs de produire “la meilleure voiture au monde”. Un pari grandement réussi, puisque la Série 7 E38 est à la fois une voiture “efficace, discrète, pas ostentatoire, avec un confort proche de celui d’une Rolls”, comme le détaille François-Xavier Basse.

Cinq mètres de long, près de deux tonnes à vide… Une voiture idéale sur les autoroutes allemandes et qui reste en même temps étonnamment dynamique sur les petites routes. Sous le capot, le choix est large entre la 725 TDS qui était la toute première Série 7 en diesel de l’histoire, et la 750 iL (“L” pour “limousine”) qui comportait un V12 de 326 chevaux. Pour la 738 i, à l’époque, il fallait débourser 300 000 francs (45 734,71 euros) pour l’entrée de gamme, jusqu’à 665 000 francs (101 378,60 euros) pour la version 750 limousine.

Des options à n’en plus finir

Malgré tout, vous en aviez pour votre argent puisqu’il y avait énormément d’options et d’accessoires, limite trop pour son conducteur : sièges et volant chauffants, GPS intégré sur le tableau de bord qui était une grande première pour une voiture européenne à ce moment-là, une multitude de boutons presque synonyme de richesse tant il y en a, une possibilité de régler le store à l’arrière grâce aux commandes, des suspensions pilotées et même un téléphone à bord !

Certains modèles marqueront les esprits comme la Série 7 750 iL de Karl Lagerfeld, aux versions personnalisées par BMW Individual. En bref, des arguments de taille pour enfin rivaliser avec Mercedes, son concurrent historique. Au total, plus de 320 000 exemplaires de la BMW Série 7 seront écoulés, soit autant que la Renault Safran.

Une star de cinéma

Une popularité sur les autoroutes, mais aussi au cinéma avec de nombreux succès en salle. Elle apparaît fréquemment dans les films le James Bond "Demain ne meurt jamais", "Le Transporteur" et "Les Anges Gardiens", par exemple. Et outre ses nombreux succès au cinéma, au quotidien, et même en 2024, le modèle de Série 7 est totalement utilisable. En effet, les nombreuses options et caractéristiques de l’époque fonctionnent toujours aujourd’hui, à part sûrement sa consommation considérée comme excessive de nos jours.

Aujourd’hui, le prix de la Série 7 E38 est compris entre 10 000 et 15 000 euros selon les versions, largement en dessous des tarifs d’une citadine actuelle. Désormais, ce sont de jeunes acheteurs qui se tournent vers ce véhicule emblématique du constructeur allemand.