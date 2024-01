Phénomène youngtimer : Subaru Impreza, la bombe de Colin McRae

La Subaru Impreza a obtenu 30 victoires en championnat du monde de rallye. Dans les années 1990, elle n’était pas vendue excessivement chère pour l’époque. Le modèle d’origine est aujourd’hui difficile à se procurer.

Une ligne banale, un intérieur minimaliste, une prise d’air sur le capot… Mais c’est bel et bien une vraie voiture sportive, rude, sans chichi, devenue la reine des rallyes dans les années 1990 : la Subaru Impreza GT Turbo. Mais pourquoi aime-t-on tant le modèle ? Tout simplement, car c’est une homologation spéciale, championne des rallyes trois fois entre 1995 et 1997, pas moins de 30 victoires en championnat du monde, une vraie machine à gagner.

Le titre de "sportive de l’année"

Devenue une véritable icône auto dans le monde du rallye, la marque Subaru n’était pourtant pas réellement connue sur le vieux continent. C’est en 1991 que le constructeur embauche le pilote automobile écossais Colin McRae en tant que pilote officiel. La première Impreza, longue de 4,35 mètres, s’agitait dans les cartons dès 1992, mais a seulement été dévoilée à la France au Mondial de l’automobile en octobre 1994. Elle est devenue le Graal chez Subaru dans les années 1990.

En 1995, la Subaru Impreza obtient le titre de « sportive de l’année » par le magazine Échappement, très important pour tous les pilotes automobiles. Et à cette époque, le véhicule n’est pas excessivement cher : aux alentours de 150 000 francs (36 349,50 euros aujourd’hui), le prix d’une Megane Coupé, qui faisait pourtant 60 chevaux de moins. De fait, tous les passionnés se sont totalement rués sur cette voiture. Sa popularité sur les pistes a bercé toute une génération, et lui a même permis d’être à la tête de nombreux jeux vidéo de l’époque. En bref, une légende inattendue qui peut en surprendre plus d’un lorsque l’on ne connaît pas la bête.

Et sa cote actuelle ?

Et il faut dire qu’elle a une sacrée formule magique avec ses quatre roues motrices et ses quatre cylindres turbocompressés à plat. Elle développe 217 chevaux, et grâce à ses roues motrices, les virages sont passés sans encombre… Une vraie machine taillée pour le rallye. Son aileron, sa prise d’air, ses jantes… Tout pour être un peu dans le « m’as-tu vu », mais Subaru améliore surtout toutes ces caractéristiques pour rendre la voiture plus performante en rallye, afin d’être sûr qu’elle est faite pour gagner les courses.

Aujourd’hui, les modèles Subaru Impreza d'origine sont de plus en plus difficiles à trouver, voire rares. Et pour cause. Une fois le véhicule acheté, les amateurs s’empressent de la préparer en modifiant certains aspects (roues, échappement, rajouts d’équipements pour contrôler la température et la pression, etc.). Leur cote est désormais estimée entre 15 000 et 23 000 euros, selon le modèle et leur état. Un prix finalement très abordable pour une voiture trois fois championne de rallye.

