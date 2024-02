Porsche 911 S/T : et si la belle tuait la bête ?

Face au succès de la première 911 S/T en rallye, Porsche a décidé d’homologuer son modèle pour la route. Avec 80 kg de moins que la 911 GT3 RS, la nouvelle S/T est la plus légère de sa lignée. Son prix n’est pourtant pas moins salé. En cause : elle n’est produite qu’à 1 963 exemplaires.

Dans l’édition Auto Moto de ce dimanche 18 février, notre journaliste Jean-Pierre Gagick essaie le tout dernier modèle de Porsche : la 911 S/T. Et pour trouver l’origine du nom "S/T", il faut remonter à la création originelle de 1969. À cette époque, le constructeur souhaite créer une version allégée de la 911 S pour la compétition, mais sans pour autant homologuer un nouveau modèle. De fait, la 911 S/T conserve le même moteur, mais avec un intérieur plutôt "dépouillé" : des vitres en plexiglas, des pièces en alu… Résultat : la 911 S/T cartonne notamment en rallye. Face à ce succès inattendu, Porsche prend donc la décision de créer son modèle homologué pour la route.

Un moteur de 525 chevaux

Et puisqu’on peut désirer rouler à bord d’une Porsche en toute discrétion, la nouvelle version de la 911 S/T se veut plus élégante, avec notamment des lignes plus fluides et plus classiques… Sans gros aileron. Si l’on peut penser que l’absence d’aileron rendra le nouveau véhicule moins dynamique et moins puissant qu’une GT3 RS, notre journaliste assure que ce n’est pas le cas. “Pour profiter de l’attirail aérodynamique de la GT3 RS, il faut vraiment aller très vite. […] La S/T est la 911 des Porschistes lucides et conscients de leurs capacités au volant”, assure Jean-Pierre Gagick.

Le constructeur a quand même réussi à garder le meilleur sur cette voiture : son moteur 6 cylindres à plat atmosphérique de 525 chevaux. Ce n’est pas la première fois que Porsche crée une version plus épurée de la GT3 RS en reprenant son moteur. En effet, en 2016, le constructeur allemand dévoile sa 911 R, un modèle limité avec une boîte manuelle. Immédiatement, le modèle affole les fans et sa côte s’envole. La 911 R et son héritière, la S/T, sont entièrement faites pour les personnes qui ont le plaisir de conduire.

La 911 la plus légère de la lignée

Mais alors, quelles sont les différences notables entre la 911 GT3 RS, et la 911 S/T ? Avec son aileron proéminent, la GT3 RS est handicapée dans les lignes droites, puisque le véhicule a tendance à être ralenti pour être ensuite limité à 296 km/h. Sans son aileron, la 911 S/T, elle, passe largement les 300 km/h en ligne droite. De plus, la boîte de vitesses automatique de la GT3 RS pèse beaucoup plus lourd que la boîte manuelle du dernier modèle.

Pour alléger au maximum le modèle, Porsche a opté pour les outils les plus légers : des jantes en magnésium, un embrayage moins lourd, une carrosserie en PRFC (polymère renforcé de fibres de carbone), 80 kg de moins que la GT3 RS… En bref, la 911 S/T est aujourd’hui la plus légère de sa lignée.

Un tarif moins salé ?

Mais au niveau tarif, la S/T n’est malheureusement pas moins chère que sa grande sœur : à partir de 308 000 euros, soit 55 000 euros de plus que la GT3 RS classique. Un prix justifié par son édition limitée : 1 963 exemplaires produits uniquement. Et comme la 911 R, sa côte s’est déjà envolée, à tel point que Porsche sélectionne ses clients pour éviter une revente immédiate.