Porsche Macan II : embarquez à son volant !

La première version de la Porsche Macan s’est vendue à 800 000 exemplaires en dix ans. À l’intérieur, le véhicule est doté d’une multitude d’écrans. Les nouvelles Macan seront en vente dès cet été, à partir de 86 000 euros.

C’est à Singapour, dans ce petit État d’Asie du Sud-Est, que le monde entier découvre enfin la nouvelle Porsche Macan, après quatre ans d’ébauche. À l’image de la grande métropole pleine de verdure, le dernier modèle de Porsche soigne, lui aussi, l’environnement avec ses rejets de CO2 limités en étant électrique. Mais alors, à quoi va ressembler le prochain best-seller du constructeur ?

Le patrimoine des Macan respecté ?

Le Macan n’est pas n’importe quel modèle pour Porsche. La première version, sortie en 2014, est la meilleure vente du constructeur : 800 000 exemplaires vendus en dix ans, tout simplement un record historique. La bonne nouvelle, c’est que ce Macan électrique ressemble bien au Macan qu’on connaît, célèbre pour la qualité de son design. Il fallait bien que ce nouveau modèle respecte le patrimoine ! Mais la chose la plus frappante, c’est sa couleur "provence". Une sorte de violet clair couleur lavande, un coloris essentiel pour ce nouveau Macan qui change totalement avec la couleur noire originelle et qui le rend plus dynamique et plus fluide. Une couleur extérieure mariée avec un intérieur violet "mûre". Le tout est conçu pour une nouvelle clientèle typique des véhicules électriques.

Et si la plupart des clients choisiront un intérieur noir, la couleur principale viendra surtout des écrans : un grand écran derrière le volant, un écran central pour le GPS et même un écran supplémentaire pour le passager ! Et comme Porsche va toujours plus loin, le conducteur a même le droit à un affichage tête haute.

"Quelque chose de Porsche"

Par rapport à l’ancien Macan, le nouveau modèle offre plus de place à l’arrière pour les jambes, un coffre un peu plus grand (540 L), et même un coffre sous le capot avant de 84 L. De quoi rendre ce Macan plus polyvalent qu’à l’accoutumée, mais aussi plus sportif ! "Il ne faut pas oublier que dans la version turbo, il y a 640 chevaux", affirme notre journaliste Jérôme Chont.

Lors de l’essai exclusif en Allemagne du prototype turbo qui détient une autonomie de 591 km, la promesse de la puissance est largement tenue : un 0 à 100 km/h atteint en 3,3 secondes. "On sent bien les chevaux, mais on sent aussi le couple moteur de 1 100 Newton-mètres. C’est le double d’une voiture sportive." Mais il y a bien "quelque chose de Porsche". En effet, à la conduite, on ressent parfaitement la voiture malgré ses 2,4 tonnes, contrairement à la concurrence qui aurait plutôt tendance à étouffer ce paramètre pour donner une sensation d’un véhicule plus léger.

Un arrivage pour l’été 2024

Dans les caractéristiques : quatre roues motrices, des suspensions pneumatiques et même… quatre roues directrices ! Une première pour le Macan. Le nouveau modèle turbo arrivera dans l’été au prix de 118 910 euros. La Porsche Macan 4 électrique de 408 ch et son autonomie de 613 km, elle, sera proposée à 86 439 euros.

