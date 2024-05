Porsche Macan II Turbo, le SUV compact forcé de se réinventer

Le bestseller de Porsche se sépare de ses moteurs thermiques pour passer à l’électrique avec le nouveau Macan II Turbo. L’occasion de conquérir et de convertir les 850 000 clients de la Macan originelle de 2014. Le dernier modèle de la Porsche Macan est vendu à partir de 86 439 euros.

Désormais, il va falloir s’habituer aux Porsche qui se déplacent en silence… ou presque. Le nouveau Macan est le deuxième modèle électrique de la marque après la berline Taycan, mais le tout premier à être passé du moteur diesel ou essence à de l’électrique. C’est pourtant un best-seller du constructeur qui doit dire au revoir aux moteurs thermiques, puisque 850 000 automobilistes ont acheté une Porsche Macan depuis sa première sortie en 2014. L’occasion d’en conquérir tout autant grâce à l’électrique.

591 km d’autonomie annoncés

Pour les amoureux de la Macan, le constructeur doit garder ce qui a fait le succès de son premier modèle. À savoir un style réussi de SUV, une auto sportive, mais fluide, et des ailes arrière bien rebondies. En clair, une Porsche. En devenant électrique, le constructeur doit surtout améliorer son aérodynamisme. Dans cette optique, les ingénieurs ont intégré des flaps à l’avant, des aérateurs variables, un faux plat digne d’une voiture de Formule 1, et même des jantes en trompe-l'œil. Toutes les modifications apportées à la voiture originelle améliorent considérablement l’aérodynamisme de la nouvelle Porsche Macan électrique, permettant d’avoir une meilleure autonomie : 591 km annoncés pour le modèle Turbo, pour 640 chevaux.

Cependant, il reste bel et bien un domaine dans lequel Macan n’a pas évolué : le poids, puisque le nouveau modèle pèse 2 405 kg. Mais Porsche a plus d’un tour dans son sac et parvient à effacer cette lourdeur parfois ressentie au volant grâce à son "triptyque magique", comme le surnomme Jérôme Chont, notre journaliste : quatre roues motrices, des suspensions pneumatiques et quatre roues directrices.

Porsche domine dans la qualité de fabrication

La version Turbo du Macan II est équipée d’un élément supplémentaire, le PTV Plus. Il s’agit d’un blocage différentiel arrière électronique, qui permet à l’arrière du véhicule de déraper dans les virages serrés. Côté vivacité, le nouveau modèle de la Macan atteint le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, soit le même temps qu’une Porsche 911 GT3.

Au volant, la suspension pneumatique sait offrir du confort aussi bien au conducteur qu’aux passagers. Dans l’habitacle, le passager avant a même droit à son propre écran central pour regarder des films, et ceux à l’arrière gagnent plus de place grâce à l’empattement agrandi de plus de 8 cm, même si l’espace reste inférieur à celui proposé dans les autres véhicules de même catégorie. À l’instar du coffre qui propose 480 L de capacité, soit moins que la concurrence comme le Tesla Model Y. En revanche, Porsche domine dans la qualité de fabrication : les matériaux sont prestigieux et l’ensemble frappe par sa modernité avec les trois écrans du tableau de bord et l’affichage tête haute.

Deux fois le prix d’une Tesla Model Y

Le point sur lequel Porsche frappe fort, c’est au niveau de la recharge : 270 kW de puissance, ce qui permet de recharger son véhicule bien plus rapidement qu’une Tesla, qui peut aller jusqu’à 250 kW selon ses modèles. Sur la Macan, pour passer de 10 à 80%, il suffit seulement de… Vingt minutes. Mais forcément, tout ceci a bel et bien un prix : à partir de 86 439 euros pour la Porsche Macan 4, moins puissante, et 118 910 euros pour notre modèle Turbo. C’est plus de deux fois le prix d’une Tesla Model Y.