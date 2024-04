Renaut Clio, Peugeot 208 hybride, Dacia Sandero : le match au sommet des trois voitures les plus vendues

En 75 ans, la Renault Clio a été 55 fois la voiture la plus vendue en France. Ces quatre dernières années, la Peugeot 208 lui a fait de l’ombre, remettant en question la toute puissance du constructeur au losange. Mais en 2023, une nouvelle voiture a fait son entrée sur le podium et a conquis davantage de Français : la Dacia Sandero.

En 2023, les trois voitures qui se sont le plus démarquées étaient quelque peu similaires. La Dacia Sandero et la Peugeot 208 se retrouvent sur le podium des voitures les plus vendues en 2023, mais c’est la Renault Clio qui gagne le match des ventes. Et cela n’a rien d’étonnant, puisque sur les 75 dernières années, Renault a occupé cette place très prisée pas moins de 55 fois.

Mais récemment, la Peugeot 208 lui était passée devant durant quatre ans, de quoi remettre en question la toute puissance du constructeur au losange. Pour reprendre sa place de maître, Renault était bel et bien décidé à restyler son modèle emblématique… mais c’était sans compter sur le Lion qui n’a pas hésité à suivre le mouvement et à faire les mêmes modifications pour garder sa pole position.

Quelles sont les différentes hybridations ?

Seul point qui différencie la Peugeot 208 de la Renault Clio : l’hybridation. La première est revenue avec une hybridation légère, contrairement à la seconde qui s’est contentée d’un moteur hybride simple. Mais aujourd’hui, de nombreuses hybridations se disputent sur le marché de l’automobile. Hybride simple, léger, rechargeable, micro… Il est grand temps de faire un point sur tout cela.

Tout en haut de la chaîne se trouve l’hybride rechargeable, celle que l’on branche, suivie par l’hybride simple (adoptée par Renault) qui alterne le moteur électrique et celui à essence. Tout en bas de l’échelle, on retrouve la micro-hybridation 48 volts, qui ne permet pas de rouler en 100% électrique. Et entre les deux, il y a l’hybride léger, celle de la Peugeot 208. Plus performante que la micro-hybride, mais moins que celle de la Clio. Et cela se voit : Renault annonce 80 % du temps en électrique en ville, quand Peugeot n’en annonce que 50 %.

Boîte à double embrayage ou boîte à crabot ?

Aujourd’hui, la Peugeot 208 hybride et la Renault Clio sont deux voitures à la philosophie assez proche. La Clio garde sa polyvalence légendaire tout en montant en gamme au fil des années. "À l’intérieur, on a presque l’impression d’être dans une Mégane", affirme notre journaliste Jean-Pierre Gagick. De plus, sa puissance "plutôt sympa" est de 145 chevaux. Dans la 208, les vibrations se font moins ressentir que les précédents modèles, ce qui la rend "un peu plus bourgeoise" selon Jérôme Chont. Surtout grâce à la nouvelle boîte à double embrayage au lieu de la boîte automatique.

Côté moteur, les problèmes de fiabilité ont été résolus avec un nouveau trois cylindres et une batterie plus petite, rendant le véhicule plus léger que son principal concurrent : 1 228 kg pour le Lion, 1 273 kg pour la Clio. Mais pour la boîte, Renault n’a pas dit son dernier mot. Fini la boîte auto ou manuelle, le constructeur frappe encore plus fort que la boîte à double embrayage avec une boîte à crabot, une technologie issue de la Formule 1. Niveau consommation, Renault sort grand gagnant aussi… de très peu. 4,6 L/100 km pour la 208 hybride contre 4,3 L/100 pour la Clio. Sur l’autoroute en revanche, les deux modèles sont identiques et consomment 6,4 L/100 km. De quoi conserver les deux équipes bien françaises : les pro-Peugeot et les pro-Renault.

Dacia, plus fiable que Peugeot et Renault ?

Sauf que dans ce match des constructeurs français, il y a un véhicule qui commence à bien faire parler de lui et s’est confortablement installé à la troisième place des voitures les plus vendues en France en 2023 : la Dacia Sandero. La première explication à ce succès est son prix, bien moins élevé que ses concurrentes. Elle se démarque aussi par de nombreux critères très essentiels pour beaucoup de conducteurs, notamment la taille de son coffre, l’espace pour les jambes à l’arrière. Aussi, des études sont réalisées chaque année sur la fiabilité des véhicules en vente sur le marché. En 2023, Dacia se classe bien au-dessus de Renault ou Peugeot. Les Dacia poursuivent leurs évolutions en termes d’équipements, comme avec son toit ouvrant qui est une première pour le constructeur roumain. Par conséquent, les modèles se rapprochent de leurs concurrents plus huppés, faisant d’eux des véhicules moins low cost qu’avant.

Côté caractéristiques, son petit moteur trois cylindres d’un litre et de 90 chevaux n’en fait pas une foudre de guerre. Cependant, Dacia opte désormais pour les boîtes de vitesses automatiques… uniquement pour les versions haut-de-gamme de 90 chevaux à essence. Mais c’est un pari réussi, puisque si l’on enlève les ventes aux professionnels, la Dacia Sandero n'est pas troisième des ventes, mais première !

Un tarif des moins salés

Et la Dacia marque surtout des points grâce à son prix. Pour la Renault Clio il faudra débourser 27 600 euros, 27 200 pour la Peugeot 208 hybride… et 21 050 pour la Dacia. En revanche, cette dernière est un modèle essence, moins équipé que ses concurrentes. Et cela se ressent davantage à l’intérieur : "On a l’impression que Dacia a oublié d’être à la mode", s’amuse Jérôme Chont à bord du véhicule. Des compteurs à aiguilles quand les autres ont des écrans, le plastique très dur sur le tableau de bord qui risque de se rayer rapidement…

Mais qu’en est-il de la tenue de route ? Sur le 0 à 100 km/h, c’est flagrant : Dacia est à la traîne. Peugeot l’expédie en 8,1 secondes, Renault en 9,3 secondes, contre 14,2 secondes pour la Sandero. Pas de doute, dans le top 3 des véhicules les plus vendus en 2023, les constructeurs français méritent bel et bien leurs places respectives.