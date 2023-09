Découverte : Lotus Eletre R, des chevaux… et du sport ?

En ce qui concerne ses performances, avec 905 chevaux sous le capot, la Lotus Eletre R réalise le 0 à 100 km/h en 2,95 secondes. De quoi nous rappeler que nous sommes bel et bien au volant d’une Lotus ! Le seul hic, car il en faut bien un, c’est son poids ! La Eletre R pèse 2,5 tonnes et peut même atteindre les 2,7 tonnes avec toutes les options. Durant son essai, on peut voir que Bruce Jouanny sent bien le poids sur les roues avant mais considère “le comportement routier” tout de même satisfaisant.

Alors, combien faudra-t-il débourser pour s’offrir cet énorme SUV de 5,10 mètres de long ? La version R toutes options avoisine les 200 000 euros, mais comptez 98 000 euros pour la version S. L’équipement peut être enrichi grâce à une gamme de packs supplémentaires tels que le Pack Lotus pour une conduite dynamique, des freins en céramique, le Pack Sièges Exécutive, le Pack Sièges Comfort, entre autres.

L’extérieur peut briller des couleurs Natron Red, Galloway Green, Stellar Black, Kaimu Grey, Blossom Grey et Solar Yellow, alors que cinq modèles de jantes, six options de couleurs pour les étriers de freins et six ambiances couleurs et matières sont disponibles pour l’intérieur du véhicule.

