Mercedes EQE SUV : du luxe et de l’autonomie

La réponse est simple : la batterie du Mercedes EQE SUV (89 KWH) est plus grande que celle du Tesla Y. De quoi également expliquer son embonpoint, que l’on ne ressent étonnement pas sur des routes sinueuses ! Alors, comment est-ce possible ? Pour pallier son poids, Mercedes a doté son EQE de deux équipements magiques : la suspension Airmatic, en option à 2 100 euros et les quatre roues directrices, également en option dans un pack à 9 400 euros. Selon notre journaliste Automoto Jérôme Chont, ces deux éléments permettent au EQE SUV d’aller efficacité et dynamisme.

Les 292 CH semblent suffisants pour dépasser un autre véhicule, et ce, même sur une montée. Il faut dire que le couple moteur est énorme : 765 NM, c’est plus que le SUV Ferrari Purosangue et ses 716 NM.