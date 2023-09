Nouvelle Toyota Prius : l'hybride star a enfin du style !

En plus d’être dorénavant stylée, la Toyota Prius 5ᵉ génération corrige un autre reproche souvent fait par les fans d’automobiles : son manque de punch ! L’appui sur la pédale est à l’image de son nouveau look : ça envoie. Cyril Provost l’a constaté de ses yeux : le 0 à 100 km/h est réalisé en 6,8 secondes, la Toyota Prius n’a donc plus rien à envier à la Mini Cooper S. Elle développe 223 chevaux, c’est tout de même 100 de plus que la génération précédente. En termes de sonorité, ce n’est pas un bruit que l’on utilisera pour faire de l’ASMR mais niveau comportement, on peut constater l’amélioration.

Vous l’avez compris, notre journaliste prend plaisir à conduire cette Toyota Prius bien plus dynamique. Pour autant, remplit-elle toujours sa mission principale, à savoir une faible consommation ? “Plus que jamais”, répond Cyril Provost. Cette hybride rechargeable assure une autonomie électrique de 86 km, ce qui suffit largement pour les trajets du quotidien. Une fois les batteries vides, on repasse à l'hybride simple, un bon retour aux sources. La conclusion : cette 5ᵉ génération sait donc toujours faire ce pour quoi elle a été conçue.