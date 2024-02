Volkswagen ID.7 : la réponse anti-Tesla de VW ?

Elle est à l’automobile ce que la Charentaise est à la chaussure. La capacité du coffre de l’ID.7 est comprise entre 532 et 1 586 L. Dès le mois de mai, son autonomie sera de 700 km.

Après la compact ID.3, les SUV ID.4 et 5, ou le van ID Buzz, voici le nouveau vaisseau amiral, 100% électrique, de chez Volkswagen, présenté par notre journaliste Pierre Lardenois : la grande berline ID.7. Mais va-t-elle enfin permettre au constructeur de rivaliser avec Tesla ? Est-elle une alternative crédible à la Model S ?

Le point fort de la Volkswagen ID.7 : l’habitabilité

L’ID.7 n’est pas une Passat électrique, il s’agit bien de deux modèles différents qui vont encore coexister ensemble pendant un certain temps. Le dernier modèle de chez Volkswagen remplace uniquement la Passat berline, dont la production a été arrêtée en 2022. Et elle s’en distingue largement, premièrement par sa longueur : l’ID.7 est en effet plus grande de 20 cm. Résultat, à l’intérieur, il y a de l’espace.

L’un des points forts de cette familiale cinq portes, c’est l’habitabilité. À l’arrière, on se croirait même presque dans une limousine avec son espace jambes très généreux. Le coffre n’est pas mal non plus, avec une capacité comprise entre 532 L et 1 586 L si l’on rabat les sièges arrière. Mais c’est encore moins qu’une Tesla Model S. Et dans l’habitacle en lui-même, c’est une ambiance haut de gamme qui règne : l’écran tactile de 15 pouces comporte toutes les fonctions de bord, la nouvelle interface est plus intuitive qu’avant, la finition progresse malgré le plastique dur en partie basse… La qualité perçue est cette fois bien digne du constructeur allemand.

Un tarif compétitif à la Model S ?

Côté style, cette berline ID ne semble pas être « la plus sexy de la production », selon notre journaliste. Son autonomie annoncée est de plus de 700 km grâce à sa batterie de 80 kW/h, disponible dès le mois de mai. En attendant, l’ID 7 doit se contenter d’une batterie plus modeste de 77 kW/h, permettant ainsi de parcourir jusqu’à 620 km en autonomie. Et cette performance, elle la doit à son aéro, mais aussi à son nouveau moteur à l’arrière « moins gourmand ». Pour l’heure, sa capacité de 286 chevaux est bien loin des 670 chevaux atteints par la plus petite des Tesla Model S.

La nouvelle voiture de Volkswagen expédie le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes. « C’est pas mal dans l’absolu », note Pierre Lardenois, même si une Model S réclame trois secondes de moins. Le combiné d’instrumentation n’est pas bien gros, mais va de pair avec l’affichage tête haute. Le véhicule pèse 2 172 kg, soit 100 kg de plus que la plus sportive des Tesla. Mais fort heureusement, au volant, « ça passe presque inaperçu ». « Malgré son poids, l’ID.7 offre un joli dynamisme à la conduite, elle est stable, les mouvements de caisse sont bien contenus, et le train avant élargit sa trajectoire seulement si vraiment vous la malmenez. » Elle est à l’automobile ce que la Charentaise est à la chaussure : « On est super bien dedans ». Confortable, bien insonorisée, les sièges sont moelleux… En bref, c’est une véritable voiture qui prend soin de vous. Et au niveau tarif, tout ce confort et cette performance ont un prix : à partir de 59 990 euros en entrée de gamme. Pour autant, cela reste un tarif très compétitif à la Model S qui est vendue à partir de 94 990 euros.

