Wiesmann Thunderball : l'artisanat branché

Toutes les autos de Wiesmann sont équipées de moteurs BMW. Environ 150 voitures sont produites par an. Contrairement aux voitures électriques puissantes sur le marché, la Thunderball possède 680 chevaux.

Dans le numéro Automoto du 3 décembre 2023, Bruce Jouanny part à la rencontre d’une petite marque allemande, passée presque inaperçue : Wiesmann. Des modèles exclusivement fait main, et sur-mesure. Dernier modèle en date : la Thunderball.

La classe avant tout, mais aussi de la sportivité ?

La petite marque allemande très confidentielle a trois caractéristiques bien précises : uniquement des coupés et cabriolets deux places, avec une carrosserie magnifique digne d’une œuvre d’art, des véhicules poids quasi-plumes avec un centre de gravité très bas, et des autos toutes équipées avec des moteurs BMW (V8, V8 bi-turbo et V10).

Et pour aller au plus près de la production, Bruce Jouanny est parti directement dans l’usine Wiesmann, située à Dülmen. Dans ce grand bâtiment en forme de gecko, comme le logo de la marque, le principe est simple : produire des voitures qui collent à la route, comme un gecko se colle à la paroi d’un mur. Environ 150 voitures sont produites par an, toutes faites à la main. Dans l’atelier de sellerie, on se rend bien compte que le cuir vient épouser toutes les formes de la planche de bord du véhicule. Et rien n’est choisi au hasard, jusqu’à l’épaisseur des mousses qui est minutieusement sélectionné pour que chaque relief entre chaque surpiqure soit parfait.

Du fait main et 100 % carbone

Le dernier modèle, la Thunderball, est la réponse de Wiesmann à la révolution de l’électrique. D’apparence très proche de ses prédécesseurs, la Thunderball a quand même subi quelques améliorations. Mais même en devenant plus moderne et plus volumineuse, la voiture garde le côté néo-classique qui rappelle les véhicules qui ont servi à ces traits de crayons et à cette belle carrosserie, comme la Jaguar X420 ou l’Austin Inlay. Sauf qu’ici, c’est du moderne : la carrosserie 100 % carbone de la Thunderball fait toute la différence.

Et même dans ses détails, le modèle de Wiesmann en met plein les yeux : des blocs de feux avant et un bas de caisse 100 % carbone aussi, tout comme les jantes. À l’intérieur, le "fait main" donne un charme fou à l’habitacle. La console centrale épurée est entièrement faite en carbone, le cuir est épais et est totalement très travaillé. "J’ai rarement eu autant d’émotion pour une voiture, tellement le soin apporté est minutieux", appuie notre journaliste expert en automobile.

Une électrique sportive sans atteindre les 900 chevaux ?

Mais cette émotion intense est-elle toujours la même au volant ? À la conduite, le bruit de son moteur a totalement disparu. Le véhicule reste raisonnablement puissant, en comparaison avec ce qui se fait en électrique aujourd’hui. Si les autres constructeurs tablent sur du 900 chevaux, la Wiesmann Thunderball en a, elle, 680 pour 1 700 kg et 460 km d’autonomie.

Et contrairement aux voitures puissantes électriques classiques, qui contiennent quatre roues motrices, ici, on est sur de la propulsion. En clair, toute la puissance arrive uniquement sur les roues arrière, ce qui rend la voiture ultra-sportive. Et pour garder son centre de gravité très bas, les batteries sont intégrées directement dans le châssis en aluminium, à savoir dans la poutre centrale. Ultra efficace dans les virages et avec un freinage excellent, le moins que l’on puisse dire c’est qu’on ne sent pas le poids du véhicule.

Version électrique et version essence

Niveau prix, on est sur du haut-de-gamme. À partir de 300 000 euros pour une version électrique, et 200 000 euros pour sa version essence. Mais attention ! Tout est fait sur-mesure : de la peinture, au cuir, en passant par la moquette intérieure, à la couleur des logos et même aux jantes.

Le vrai défi de Wiesmann, c’était de réussir à donner du plaisir au volant à bord d'une voiture électrique, mais pas uniquement en ligne droite. Comme le conclut notre journaliste, "c’est la première voiture électrique avec laquelle j’ai envie de partir sur les routes de montagne".