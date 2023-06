Abri de jardin : quelles sont les règles à connaître ?

Esthétique et pratique, cet aménagement s'installe facilement dans votre jardin. Le temps de montage est estimé entre 5 h et 15 h de travail. Certains fabricants spécialisés proposent des abris en kit que vous pouvez monter vous-même. Si vous souhaitez le construire par vos soins, il faut garder en tête que cette installation doit être robuste, le choix des matériaux est donc primordial. Le bois est conseillé, car il est à la fois solide, noble et résistant aux intempéries. Il se fond dans le paysage et donne à votre abri un air de cabane dans les bois. Pour la base, vous pouvez opter pour une dalle de béton pour plus de solidité et de résistance. N'oubliez pas de faire un plan et de réfléchir à la structure avant de vous lancer dans la construction. Vous avez également la possibilité de faire appel à un spécialiste ou à une main-d'œuvre si vous ne souhaitez pas construire l'abri vous-même.