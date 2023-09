Autorisation, matériaux... ce que vous devez savoir avant de construire une pergola ?

Verre, fer forgé, aluminium ? Les pergolas sont fabriquées à partir de différents matériaux. Certains sont plus coûteux, d'autres plus esthétiques. Le bois est celui qui est le plus souvent choisi par les particuliers. Esthétique, durable, robuste et résistant, c'est le meilleur rapport qualité/prix. Pour une pergola plus contemporaine, le fer forgé est tout désigné, mais c'est une installation qui demande un savoir-faire particulier, c'est donc plus cher. Plus une pergola peu coûteuse, c'est le plexiglas qui est recommandé.