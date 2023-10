Avec ces astuces, les taches de rouille ne vous résisteront plus !

On a tous du citron chez soi. Ce petit fruit est un allié pour l'entretien de la maison, mais aussi pour dire adieu aux taches de rouille. Pour l'utiliser, mélangez le jus d'un citron avec de l'eau et une cuillère de sel fin. Mélangez un peu puis déposez la mixture sur la tâche avec un chiffon. Frottez légèrement et laissez agir pendant une petite demi-heure. Vous pouvez ensuite appliquer du savon de Marseille pour nettoyer la tache et rincer le tissu à l'eau claire. Plus de trace de rouille ! L'astuce fonctionne aussi sur les surfaces en métal ou en fer, et même le carrelage.