Avion : les prix des billets vont (encore) augmenter

Et ce n'est pas fini, comme l'ont annoncé les représentants du secteur, ce vendredi 18 novembre. "On est obligés, on n'a pas le choix de remonter les prix des billets d'avion", a expliqué Marc Rochet, patron des compagnies Air Caraïbes et French Bee, au nom des membres de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (Fnam) lors d'une conférence de presse de l'organisation. "Il faut s'attendre à de nouvelles hausses tarifaires pour répercuter simplement et de manière mécanique les hausses de coûts que nous subissons", insiste-t-il. Heureusement, "les clients, je pense, le comprennent en partie", et la demande ne faiblit pas, sauf pour quelques segments de clientèle, se félicite-t-il.