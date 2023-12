Bahut, armoire, sous plan : quel congélateur pour quel usage ?

Le congélateur est un appareil indispensable dans bien des foyers. Leur utilisation est cependant très différente d’un ménage à l’autre. Selon l’usage que l’on en fait, il est préférable d’opter pour certains types de congélateur.

Depuis la crise sanitaire et le confinement, beaucoup de Français ont changé leur façon de consommer, notamment sur le plan alimentaire. La prise de conscience environnementale influe aussi sur les habitudes. Acheter uniquement des produits de saison, ne plus jeter les restes, adopter le batch cooking sont des pratiques en vogue qui peuvent rimer avec congélation. Ces dernières années, le marché a surtout vu la croissance des combinés réfrigérateur-congélateur de grande capacité. Mais leur prix ou un certain manque de modularité fait que le congélateur simple n’a pas dit son dernier mot. Reste à savoir lequel choisir parmi les différents types.

Le congélateur coffre pour l’efficacité

Aussi appelés congélateurs bahut, ces modèles sont facilement identifiables par leur largeur et leur ouverture par le haut. Leur principal atout est leur volume. Il n’est pas rare de trouver des modèles excédant les 500 litres. Ils sont également mieux isolés. Cela réduira donc leur consommation d’électricité et augmentera leur autonomie. C’est-à-dire qu’en cas de panne, les aliments resteront congelés plus longtemps. En revanche, ils prennent beaucoup de place au sol. Ces appareils n’offrent souvent comme rangement que quelques petits paniers amovibles. Il est facile de repérer et de manipuler ses aliments, mais plus complexe de les organiser. Par ailleurs, il faudra se baisser pour atteindre ceux rangés tout au fond.

Le congélateur armoire pour l’organisation

Il s’agit presque du parfait opposé du congélateur coffre. Très haut mais plus étroit, il s’adapte plus facilement à tous les types de cuisine et peut même parfois être associé à un réfrigérateur. Il dispose de nombreux tiroirs qui permettent de bien ranger les différents aliments par types. Son volume est cependant moindre, autour de 200 litres même s’il existe des modèles très différents. Le système des tiroirs peut être contraignant pour ranger des éléments très gros ou de forme irrégulière. Il s’agit de la gamme la plus chère en moyenne.

Le congélateur top pour dépanner

Aussi appelé congélateur sous plan, il s’agit du moins volumineux, avec généralement moins d’une centaine de litres. Son prix et son faible niveau de consommation sont ses principales qualités. Il pourra parfois s’avérer pratique si vous disposez d’espace au sol, mais que vous avez besoin de plans de travail supplémentaires, car il se glissera dessous. Il peut aussi servir de congélateur d'appoint lorsque l’on a déjà un combiné et que l’on ne congèle en grande quantité que pour certaines occasions (réception, été ou fêtes…).

Quels critères pour choisir son congélateur ?

Le choix d’un congélateur dépendra donc des besoins de chaque consommateur et de son espace disponible. Il faut prendre en compte la facilité d’utilisation en fonction de ses habitudes, ainsi que la rentabilité entre consommation et volume utilisé. On préférera un congélateur à froid ventilé. La température est alors équitablement répartie. Cela empêche la formation du givre et réduit la consommation. Diverses options (alarme, sécurité enfant, modularité des rangements, fonction « éco » ) peuvent aussi faire la différence. Attention, si vous souhaitez installer un congélateur d’appoint dans une cave ou un garage non chauffé, il faudra le choisir de classe climatique SN ou « tempérée élargie ». Elle permet de conserver une bonne efficacité entre 10 °C et 16 °C de température ambiante. De même, si la température excède régulièrement les 32 °C chez vous, préférez un appareil de classe « subtropicale » (ST) ou « tropicale » (T).