Barbecue à charbon, en pierre, électrique... à chacun ses grillades

Qu’il soit au charbon de bois, électrique, à gaz ou fixe en pierre, l’équipement généralement d’extérieur peut avoir différentes formes. Mais, pour un puriste comme Arnaud, il n'y a qu'une seule méthode. Il n’en démord pas, le barbecue doit être fait à la bonne franquette : "Nous, c’est au feu de bois, on ramasse les bouts de bois qu’on trouve, on garde des vieilles cagettes et des journaux. Rien de plus, rien de moins" ! Pour ce jeune Marseillais à l'accent chantant, le côté plus rustique est bien plus convivial. "Avoir un barbecue sophistiqué ne sert à rien, sauf à frimer auprès de ses invités". Celui-ci poursuit : "Moi si tu viens à la maison, tu poses les pieds sous la table, je te sers un bon pastis et on profite !"

Toujours dans le sud, mais cette fois-ci à Aix-en-Provence, Morgane n’est pas du même avis. "Le barbecue, c’est comme un art. Il faut savoir le manier", explique-t-elle. "Mes parents ont fait exprès de construire un barbecue en pierre, pour pouvoir l’intégrer à notre cuisine d’été. Qu’on se le dise la nourriture n’a pas le même goût, c’est bien mieux". Même si l'appareil est différent par sa forme, l'objectif pour tous les grilladins passionnés est le même : se retrouver.