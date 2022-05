Billets d'avion : pourquoi les prix s'envolent ?

Le Covid, a, lui aussi, sa part de responsabilité dans le phénomène puisque le secteur aérien a été fortement impacté par la pandémie de coronavirus. Pendant plus d'un an, les avions sont restés immobilisés sur les tarmacs. En fonction des pays et des décisions gouvernementales, certaines destinations n'étaient par ailleurs même plus desservies, privant les compagnies de rentrée d'agent.

Une raison de plus, pour les entreprises, d'espérer, en augmentant les prix, rattraper le manque d'activité lié aux restrictions de circulations pendant le Covid.