Billets de train : Renfe, Trenitalia... la course aux petits prix face à la SNCF

Cela fait 18 mois que Trenitalia existe dans le pays et la compagnie italienne compte déjà plus d’un million de voyageurs. "C’est beaucoup plus abordable que pour la SNCF", rapporte un des clients. Effet immédiat, la SNCF a baissé ses tarifs. Sur l’axe Paris-Lyon c’est moins 44%, et Lyon-Milan moins 30%.