"Bios", "naturels", "reconditionnés"... À quelles obligations ces produits sont-ils soumis ?

Les produits biologiques reposent sur un mode de production plus respectueux de l'environnement, encadré par la réglementation. Seuls les produits agricoles certifiés bio peuvent comporter le label national "AB" et européen "Eurofeuille", qui attestent que chaque étape de leur élaboration a été vérifiée et qu'au moins 95% du produit fini est reconnu bio. Hors du champ alimentaire, il n'y a pas de réglementation spécifique sur l'allégation "bio", mais il existe tout de même certaines conditions. Le composant agricole doit être par exemple qualifié de "bio", mais pas le produit en lui-même : il est possible de parler d'un coton "bio", mais pas d'un T-shirt "bio".

Quant aux cosmétiques, pour qu'un article puisse être reconnu "bio" dans son ensemble et non pas seulement au regard de ses ingrédients, le produit fini doit disposer d'une certification privée ou contenir 100% d'ingrédients certifiés par les labels "AB" et "Eurofeuille".