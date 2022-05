Les avantages à construire un hôtel à insectes dans son jardin

Avant d’installer l’hôtel à insecte, il est nécessaire de déterminer la meilleure orientation, en vous mettant à la place des occupants. Choisissez donc d’exposer l’ouverture au soleil, tout en isolant l’ensemble de la pluie et du vent. Afin que le refuge soit attractif pour toutes les espèces, vous devez sélectionner des matériaux qu’elles affectionnent, utilisent ou consomment : bois pour les xylophages, brindilles ou paille pour les chrysopes et les carabes, etc. Ensuite, il faut laisser faire la nature et être patient : chacun viendra à son rythme.

Il faut éviter de voir les choses en grand. Une structure trop importante présente le risque d’attirer leurs prédateurs (oiseaux, hérissons…) séduits par ce garde-manger. Il faut, en outre, que les insectes disposent de ressources alimentaires proches et suffisantes. Pas d’hôtel à insectes en l’absence de jardin potager, de fleurs ou de verger. Vous pouvez surveiller régulièrement l’état général, mais interdisez-vous de déranger les occupants… comme dans un vrai palace, en somme.

Pour vos projets d'aménagements extérieurs, prenez conseil auprès de My Living Bloom.