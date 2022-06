Paris : Beaugrenelle, premier centre commercial à accepter le paiement en cryptomonnaies

Comment cela fonctionne-t-il ? Pour faire simple, l'acheteur devra indiquer le montant en euros voulu sur la plateforme, qui transformera la somme en cryptomonnaies, parmi les 21 prises en compte, avant de générer un QR Code. Le commerçant n’aura plus "qu’à scanner le QR code pour valider la transaction et être payé en euros", indique l'application sur son site. Dans un communiqué, le centre commercial précise que les cartes-cadeaux seront "utilisables dans toutes les boutiques et tous les restaurants des bâtiments Magnetic et Panoramic de la rue Linois du XVe arrondissement de la capitale."