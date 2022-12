Black Friday : les bonnes affaires n'en étaient pas forcément

Certains produits se sont ainsi retrouvés plus chers le jour du Black Friday : 35% des produits étudiés en promotion ont été relevés par l'association à un prix plus élevé le jour du Black Friday. Une augmentation atteignant en moyenne +10% que les prix pratiqués fin octobre, pouvant même aller jusqu'à 50%. Enfin, la CLCV épingle une autre pratique trompeuse : celle de gonfler les prix barrés pour faire croire à une très bonne affaire. L'association prend l'exemple d'un iPhone vendu par Leclerc, qui affichait un prix barré de 1625,93 euros. Or, ce produit n'a jamais excédé un prix de 1983,95 euros.