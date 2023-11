Black Friday : 5 conseils pour ne pas se faire avoir

Le Black Friday entraîne chaque année un pic de consommation lors du dernier weekend de novembre. Toutefois, parmi les offres à ne pas rater se cachent de faux sites ou de fausses bonnes affaires. Le Centre Européen des Consommateurs France livre cinq conseils pour ne pas tomber dans le piège.

C'est le rendez-vous annuel des promotions. Le Black Friday, fixé traditionnellement au lendemain de Thanksgiving, a lieu cette année le 24 novembre et s’étend désormais – pour certaines enseignes et plateformes – sur près de dix jours. Selon une étude OpinionWay pour Bonial, 75 % des Français déclarent attendre ce rendez-vous commercial pour acheter tout ou une partie de leurs cadeaux de Noël au meilleur prix. Mais attention, derrière cette foire aux "prix cassés" et aux "réductions imbattables" se cachent de faux sites ou de fausses bonnes affaires. Le Centre Européen des Consommateurs France rappelle les règles à suivre avant de valider votre panier pour profiter de ces promotions sans y laisser des plumes.

Renseignez-vous sur votre vendeur en ligne

Pour être sûr que le site d'e-commerce que vous convoitez a bien pignon sur rue, vous devez impérativement consulter les "mentions légales" ou les "conditions générales de vente". Le vendeur doit y indiquer ses coordonnées complètes (nom, adresse, téléphone, numéro TVA communautaire…), comme l'exige la directive "droits des consommateurs". Un simple formulaire de contact n’est pas suffisant. "Il ne faut pas hésiter à taper l’adresse postale dans un moteur de recherche pour voir si elle est crédible. Et à appeler le numéro de téléphone affiché pour vérifier si la société existe vraiment", conseille Bianca Schulz, Responsable du Centre Européen des Consommateurs France. Enfin, n’hésitez pas à consulter les avis en ligne avant de commander.

Vérifiez la réduction avant d’acheter

Lors des promotions, le prix remisé et celui sans rabais doivent toujours être affichés. Mais le prix avant réduction doit impérativement être le plus bas pratiqué par le vendeur lors des 30 derniers jours. C’est une obligation légale depuis le 28 mai 2022 et la directive européenne "Omnibus" de 2022. Il faut donc régulièrement comparer les prix avant le Black Friday pour s’assurer que la réduction affichée est vraiment une bonne affaire. Si vous constatez que le prix non remisé affiché n’est pas le plus bas relevé durant le mois écoulé, il peut s’agir d’une pratique commerciale déloyale. Signalez-la à la répression des fraudes. Le vendeur risque deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Par ailleurs, "n’oubliez pas de regarder de quel pays sera envoyé la commande, car des frais de douane peuvent se rajouter au prix d’achat si le produit est expédié depuis un pays hors de l’UE", indique Bianca Schulz.

Ne vous laissez pas influencer

Sur les sites ou applications de vente en ligne comme sur les réseaux sociaux, les vendeurs (ab)usent parfois de techniques pour faire pression sur les consommateurs. On les appelle les "dark patterns". Ce sont souvent des petits messages incitatifs, voire des comptes à rebours, du style "Plus que 10 minutes pour profiter de ce prix" ou "Plus que trois articles en stock". Ne vous laissez pas impressionner, car ce sont autant de manœuvres pour vous inciter à cliquer, acheter, s’abonner ou fournir des données personnelles. Comme le souligne Bianca Schulz, "certaines techniques sont considérées comme des pratiques commerciales déloyales. C’est le cas par exemple lorsqu’un site attire les consommateurs avec des prix très attractifs sur des produits qui sont indisponibles".

Sécurisez votre paiement

Arrive le moment de payer et là, il faut être très vigilant. Tout d'abord, payez en ligne via une connexion sécurisée et sur des sites qui commencent par "https" sur lesquels apparaît un cadenas fermé. Vous pouvez aussi recourir à une carte virtuelle avec une somme fixe pour un achat unique sur Internet ou tout autre système sécurisé proposé par votre banque. Ensuite, évitez d'utiliser le paiement en 3 ou 4 fois sans frais si cela est votre seul moyen d'acheter. Car les pénalités de retard, en cas de défaut de paiement, ne sont pas plafonnées comme cela est le cas pour un crédit à la consommation. Enfin, n'enregistrez pas vos coordonnées bancaires sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou sur une plateforme en ligne. Même si vous devez les retaper lors d'un prochain achat, c’est moins risqué !

Faites jouer la garantie si le produit reçu ne fonctionne pas

Une fois votre achat effectué, vous bénéficiez d'une garantie légale de conformité sur tous les biens neufs ou d'occasion (meuble, appareil électro-ménager, montre connectée, jeu vidéo en ligne...) achetés auprès d'un vendeur professionnel basé en France ou dans un autre pays de l'Union européenne. Cette garantie est d’une durée de deux ans minimum. Elle vous permet, en cas de défaut, de demander au vendeur la réparation, l’échange, ou si ces deux solutions ne sont pas possibles, le remboursement des sommes versées.