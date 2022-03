Guerre en Ukraine : Blé, carburant, gaz... quels prix vont augmenter en France ?

Au prix de l'énergie, s'ajoutent ceux des matières premières matières. Dans les caddies, les produits de boulangerie-pâtisserie, mais aussi les céréales, pourraient pâtir des plus fortes hausses en raison de la flambée du cours du blé, qui atteint ce lundi 450 euros la tonne. Pour Michel-Edouard Leclerc, les conséquences sont surtout à "attendre pour l'été prochain", une fois les récoltes faites dans les deux "grenier à céréales" de l'Europe : l'Ukraine et la Russie.

Le porc et l'huile devraient aussi voir leurs montants augmenter. Et pour cause, le maïs et le tournesol risquent de ne pas être plantés en Ukraine ces prochains mois. Le pays en est respectivement le quatrième et le premier exportateur mondial. Le lait, le beurre, la crème ou les œufs subiraient à leur tour des coûts supplémentaires pour nourrir les vaches et les poules.