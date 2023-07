BMW Série 3 Cabriolet E36 : le collector parfait pour l’été

Dans les années 2000, l’ère est au tuning et rares sont les voitures d’origine, peu kilométrées, qui est plus en ce qui concerne la M3, la version la plus exclusive et recherchée. Sur les 1700 exemplaires commercialisés à l’époque, Bastien Aussavy, collectionneur, fait partie des derniers à posséder une BMW M3 E36 cabriolet non modifiée. Comme vous pouvez le voir dans l’extrait ci-dessus, le tableau de bord indiquait la consommation, l’autonomie, la date, l’heure et possédait même un chronomètre ! La M3 cab s’offre le 0 à 100 en 5,6 secondes. Plus de vingt ans après sa sortie, son charme de sportive huppée, sans vulgarité, nous séduit toujours autant !