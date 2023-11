Bois de chauffage : des prix stables après une forte hausse en 2022, et malgré une demande toujours très forte

A l'approche de l'hiver, le prix des granulés de bois est stable malgré une demande qui reste très forte. En 2022, leur tarif avait doublé en raison de la hausse des coûts du gaz et de l'électricité.

Les délais de livraison sont longs, témoigne dans le reportage en tête d'article Lulzim Berisha, fournisseur de bois de chauffage dont l'entreprise est basée en Seine-et-Marne. "Avant, on tournait autour de 2000 clients dans l’année. Depuis deux ans, on a plus que doublé, on a un taux de 5000 clients en ce moment." Un client interviewé par TF1 a ainsi dû attendre un mois pour recevoir sa commande.