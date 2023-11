Bois de chauffage : notre guide pour ne pas se tromper à l'achat

Le bois de chauffage est une alternative intéressante pour se chauffer en hiver. Toutefois, tous les bois ne brûlent pas de la même manière. On vous donne quelques conseils pour s'y retrouver.

Vous avez décidé de vous chauffer au bois, mais vous ne savez pas comment choisir le bois de chauffage. Pour profiter au mieux de votre poêle ou de votre cheminée, il est important de connaître les éléments à vérifier avant d'acheter. On vous explique quels sont ces points à examiner.

Le taux d'humidité du bois de chauffage

Pour que le bois de chauffage soit efficace, il faut qu'il soit sec. En effet, lorsque le taux d'humidité est trop haut, il dégage moins de chaleur. Il va devoir sécher l'humidité avant de produire de la chaleur. Votre bois de chauffage est sec quand il est léger et un peu fendillé. L'écorce a tendance à se retirer facilement et il produit un bruit sec lorsque vous tapez contre une autre bûche. Par ailleurs, vérifiez qu'il n'y a pas de champignons ou de mousse sur les bûches. De même, si le bois est lourd, cela signifie que le taux d'humidité est élevé.

Acheter son bois de chauffage au bon moment

Selon votre région, l'humidité et les températures ne sont pas les mêmes. Si vous vivez dans une région où l'humidité est faible au printemps et en été, il est préférable de l'acheter à ce moment-là. Non seulement, il est moins cher, mais il est également moins humide pendant ces deux saisons. Il sera d'ailleurs plus facile à stocker et prêt pour l'hiver.

Les essences à privilégier pour son bois de chauffage

Tous les bois n'ont pas la même densité. Ils sont classés en trois catégories. Les bois de chauffage de classe G1 sont les feuillus durs comme le chêne, le frêne ou le charme. Ils brûlent doucement, diffusent beaucoup de chaleur et ont un fort pouvoir calorifique. Les bois G2 sont intermédiaires. Ce sont les châtaigniers ou encore l'acacia. Ils diffusent une belle odeur de feu de bois et produisent de belles flammes. La classe G3 regroupe le peuplier, le bouleau ou encore le sapin et le pin. Ces arbres feuillus tendres ou résineux brûlent très vite et on les privilégie surtout pour l'allumage. Par ailleurs, ils ont tendance à encrasser le poêle ou la cheminée.

Les essences à bannir pour son bois de chauffage

Tous les bois ne se brûlent pas. On évite de mettre dans son installation les bois traités comme les charpentes ou les bois de clôtures. Ils peuvent dégager des substances toxiques lors de la combustion. Si vous avez récupéré du bois ou des branches dans votre jardin, ne les utilisez pas tout de suite. En effet, le bois vert est encore humide, il va produire énormément de fumée et va endommager votre installation.