Bois, métal, PVC... : comment choisir sa peinture sans se tromper ?

La solution idéale est la plus répandue pour une peinture intérieure est l'acrylique. Cette peinture est facile à appliquer, fluide et non polluante. Par ailleurs, elle est résistante et dégage peu d'odeur. On pense aussi à poser une sous-couche universelle pour offrir une bonne adhérence et masquer les imperfections du mur. Côté finition, vous avez le choix entre mat, satinée ou brillante. Les finitions mates permettent de cacher les défauts d’un mur, mais sont difficilement lavables. Les peintures brillantes nécessitent un mur en parfait état et ont la particularité de réfléchir la lumière et apporter plus de luminosité à une pièce. La peinture satinée est entre les deux autres finitions, elle permet un usage universel.