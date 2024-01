Comment se chauffer correctement tout en faisant quelques économies ? Les astuces de Maud Descamps

Il est plus que jamais d'actualité de trouver des astuces pour faire baisser sa consommation et ses factures. 1° C de moins dans une pièce, c'est 7 % d'économies. Maud Descamps nous donne tous ses bons conseils.

Les températures restent négatives dans de nombreuses régions en France ce jeudi. Et souvent, le premier réflexe que l’on adopte à la maison est de pousser un peu la température du thermostat des radiateurs pour être sûrs de ne pas avoir froid. Mais attention à la facture ! Le premier pic de consommation de l’année a déjà été atteint ce mercredi 10 janvier à 19 h, veillez tout de même à faire attention à votre consommation d’énergie. En 2023, le prix de l’électricité a augmenté de +25 %, et +10 % sont attendus au 1ᵉʳ février prochain. Voici les quelques astuces de Maud Descamps pour se chauffer bien, en économisant mieux.

Les appareils mis en veille ajoutent 100 euros par an sur votre facture

Tout d’abord, faites la chasse au gaspillage ! À savoir que tous les petits appareils branchés, mais en veille, donc inutiles, coûtent en moyenne 100 euros par an. Pensez donc à relier vos appareils à une multiprise avec un interrupteur. Avec cette méthode, vous aurez davantage le reflex de couper complètement vos appareils non-nécessaires. Traquez les courants d’air également. Pensez à placer des joints si les fenêtres laissent passer l’air, collez un film plastique sur les fenêtres à simple vitrage, en attendant d’investir dans un double vitrage performant, ou même, fermez la trappe d’aération de la cheminée quand vous ne l’utilisez pas, c’est une entrée d’air froid.

Aussi, gardez un œil sur votre consommation grâce à de nombreuses applications. Certaines d’entre elles vous permettent de contrôler votre niveau de consommation à distance, d’augmenter ou de baisser vos chauffages. Les applications de vos différents fournisseurs d’énergie sont tout aussi pratiques : avec elles, vous aurez un œil sur votre consommation à l’heure.

Changer son mode de chauffe ?

Ces derniers temps, le poêle à granules et la pompe à chaleur sont très en vogue pour diversifier les modes de chauffes et essayer d’économiser au mieux. Pour autant, avant de vous lancer dans ces aventures, veillez à adopter les bons réflexes au quotidien : isolez votre logement, fermez vos volets et vos rideaux pour conserver la chaleur, et évitez de placer des meubles devant les radiateurs afin que la chaleur se diffuse correctement.

À noter que la température idéale pour votre logement est de 19 °C… quand vous occupez la pièce. Lorsque vous vous absentez, pensez à baisser le thermostat durant les heures de votre absence, jusqu’à 16 ou 17 °C. 1° C en moins, c’est tout de même 7 % d’économies en plus.