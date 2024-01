Vacances d’été : ne tardez pas à réserver vos billets !

Depuis une semaine, les agences envoient des courriels proposant des réservations de vacances d'été. La crise Covid-19, l'inflation et même les JO semblent en être la cause. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Maud Descamps précise les raisons.

Votre boîte mail commence à être inondée de publicités pour réserver vos vacances d’été ? Pas de panique, tout est normal. Désormais, et depuis la crise Covid-19, les agences de voyages s’efforcent de faire la promotion et d’alerter les consommateurs sur les meilleurs prix pour partir en vacances pour la période estivale… Même au mois de janvier ! Et si les campagnes commencent de plus en plus tôt, c’est tout simplement que nous avons tendance à réserver au plus tôt à notre tour. Mais d’où vient ce phénomène ? Maud Descamps explique les raisons dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Crise Covid, inflation, JO…

"Avant la pandémie, les clients avaient pour habitude de toujours attendre quasiment le dernier moment pour réserver leurs vacances, peu importe les destinations", affirme René-Marc Chikli, président du Syndicat des entreprises du tour operating (Seto). Sûrement pour s’assurer que leurs vacances vont bel et bien avoir lieu, après en avoir été privés deux étés d’affilée en 2020 et 2021 pour ceux désirants partir à l’étranger… Aussi, nombreux sont les Franciliens qui réservent d’ores et déjà leurs voyages estivaux pendant la période des Jeux olympiques 2024 pour fuir la capitale.

Mais la pandémie de Covid-19 et les JO ne sont pas les seules raisons à cette nouvelle tendance du « early booking » (« réservation anticipée » en anglais, NDLR), constatée par les professionnels du tourisme. L’inflation y fait pour beaucoup aussi. En effet, afin d’éviter de payer 30 % de plus en réservant au dernier moment ou quelques semaines avant, les Français n’attendent plus et n’hésitent plus. Et si vous faites partie de cette majorité de consommateurs, vous avez raison ! Pour prendre un billet de train, par exemple, l’acheter dix semaines en avance peut vous faire économiser entre 30 et 60 % du prix final suivant votre destination.

Et pour les billets d’avion ?

Contrairement à l’année dernière, où le prix des billets d’avion flambait mois après mois, aujourd’hui, il semble se stabiliser ! Sans pour autant être bon marché. Comme le démontre notre chroniqueuse, Maud Descamps, un billet pour Porto au départ de Paris, entre début juillet et début septembre, est au prix de 197 euros en moyenne. Soit une augmentation de 34 % en seulement un an. Pour se rendre à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, l’inflation est cependant moins importante : 15 % d’augmentation aux mêmes périodes, soit un billet de 1 116 euros en moyenne.

À noter que certaines compagnies aériennes low cost par exemple, ne cessent de brader leurs prix pour la période estivale. La compagnie Ryanair est d’ailleurs en campagne jusqu’au 31 janvier prochain, avec des billets d’avion à partir de 15 euros pour de multiples destinations européennes.