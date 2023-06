Des vacances de rêve sans pour autant se ruiner

Après avoir durement travaillé toute l’année, vous en rêvez : vos sacro-saintes vacances d’été arrivent ! Oui, mais pas question d’aller n’importe où. Pour vous, c’est hôtel de luxe ou rien (après tout, vous l’avez bien mérité !). Sauf qu’entre l’été dernier et cette année, votre pouvoir d’achat a été sérieusement impacté par l’inflation et la hausse des coûts de la vie. Résultat : votre budget vacances est en baisse. Selon une étude réalisée par Ipsos et le groupe hôtelier Ascott, 15 % des Français consacreront un plus petit budget à leurs vacances de 2023 que les années précédentes. Comment faire pour continuer à voyager dans des endroits de rêve dans ces conditions ? Il existe des solutions pour se faire plaisir sans dépenser des fortunes.