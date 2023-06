Partir en vacances pour pas cher ? C’est possible !

Si vous partez en train, l’idéal est de prendre vos billets de trains le plus tôt possible pour payer moins cher. Si vous optez pour votre voiture, prenez des covoitureurs. Le covoiturage peut d’ailleurs être une solution peu coûteuse pour vous rendre sur votre lieu de vacances. Plus de 300 000 personnes ont effectué du covoiturage par plateforme en 2022 (comme conducteur ou passager), selon le ministère de la Transition écologique. Gratuit, le stop est aussi envisageable, mais plus incertain.

Concernant les logements, les solutions les moins chères sont le couchsurfing (vous dormez sur le canapé d’un particulier, propice à des rencontres) ou encore les auberges de jeunesse. Les campings peuvent également être une alternative raisonnable à condition que la structure soit basique (pas d’activités, pas de piscine…).