Voitures électriques en France : le point sur les chiffres et les aides du gouvernement

40% des Français interrogés ont déclaré qu’ils voulaient investir dans un véhicule hybride rechargeable (26 %) ou hybride (14%) dans les 24 prochains mois. "Je serai avec Carlos Tavares de Stellantis au Mondial de l'auto pour y faire ensemble des annonces très importantes concernant la localisation de modèles électriques ou hydrogène en France, dans nos territoires. C'est comme cela que nous atteindrons notre objectif de 1 million de voitures électriques à l'horizon 2027 et que nous assurerons du travail à des milliers de salariés pour des années", a déclaré Emmanuel Macron dans un entretien accordé au média Les Échos. De plus en plus de véhicules électriques ont été immatriculés en France au fil des dernières années.

Alors que le nombre d’immatriculations en 2018 a été de 31.059 et représentait 1,4% du marché de l’automobile, on a compté 162.106 immatriculations (9,8% du marché de l’automobile) à la fin de l’année 2021. Un record qui devrait être largement dépassé à la fin de l’année, puisqu’il a été enregistré 140.965 immatriculations de véhicules électriques (12,7% du marché de l’automobile) depuis le 1er janvier 2022 contre 106.945 entre le mois de janvier 2021 et le mois de septembre de la même année.