Le prix des dépannages a augmenté de "10 à 15% en moyenne" un an après le lancement du bonus réparation

L'association de consommateurs CLCV a décelé une hausse des tarifs pour faire réparer les appareils électriques et électroniques depuis l'entrée en vigueur du "bonus réparation". Selon l'organisme, le prix des dépannages a grimpé en moyenne de 10 à 15% depuis un an.

Le jeu du chat et de la souris. Le prix des réparations des appareils électriques et électroniques a augmenté en moyenne de 10 à 15% depuis un an et la mise en place d'aides gouvernementales destinées à inciter les Françaises et Français à faire réparer, pointe l'association de défense des consommateurs CLCV dans son bilan annuel. L'organisme a analysé les quelque 160.000 réparations de télévisions, lave-vaisselle et autres réfrigérateurs, réalisées en 2023, avec le soutien du "bonus réparation".

Ce "bonus", créé par la loi en 2020 et mis en place en décembre 2022, prend en charge une partie du coût des travaux, pour inciter les consommateurs à réparer plutôt que de racheter. Mais, selon la CLCV, "des augmentations de tarifs sont à noter pendant la mise en place du bonus réparation", avec "une tendance à la hausse du coût moyen de la réparation".

"Une surveillance constante des tarifs est essentielle"

Entre janvier et novembre 2023, l'addition moyenne pour faire réparer les lave-linges, fours encastrables ou cuisinières a augmenté de 12%. La hausse a été de 14% pour les téléviseurs. Pour les téléphones portables, c'est +18%. La facture moyenne a, en revanche, reculé de 4% pour les ordinateurs potables.

Plusieurs facteurs se conjuguent : l'effet d'aubaine, mais aussi l'augmentation des coûts due à l'inflation, la complexité de certaines réparations, souligne le rapport, qui recommande aux clients de "faire jouer la concurrence" entre les professionnels. "Une surveillance constante des tarifs (...) est essentielle pour garantir l'efficacité à long terme du fonds réparation", souligne la CLCV à l'adresse des pouvoirs publics.

Après un démarrage heurté, la liste des produits éligibles au bonus réparation a été progressivement élargie, de 14 à l'ouverture du fonds fin 2022 à 75 aujourd'hui. Depuis le 1er janvier 2024, son montant a été accru de 5 euros pour 21 produits tels que plaques de cuisson, hottes, cuisinières, grille-pain, fers à repasser, et doublé pour 5 autres parmi les plus fréquemment réparés (téléviseurs, aspirateurs, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge). Désormais, ce soutien va de 15 à 60 euros selon les appareils, financé par l'"écocontribution" incluse dans le prix des appareils neufs.

Pour autant, la croissance du nombre de réparateurs labellisés "QualiRépar" reste "en dessous des attentes initiales", remarque l'association de défense des consommateurs, qui évoque notamment les contraintes et les coûts administratifs du processus, particulièrement pour les petites entreprises. Les éco-organismes Ecosystem et Ecologic, qui gèrent la fin de vie des appareils électriques, ont prévu de diminuer le coût de labellisation de 447 à 200 euros pour trois ans.