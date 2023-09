Foire aux vins : comment bien choisir ses bouteilles ?

Moelleux, gouleyant, tanique, terreux, vif, amylique, boisé, rond, avec du corps… Nous ne présentons plus les nombreuses propriétés gustatives du vin. Effervescents, rouge, blanc ou rosé, les crus s’affichent à tous les prix. Face à une étiquette aux mille informations, difficile de s’y retrouver.

Les foires aux vins, organisées dans les supermarchés et chez les cavistes de début septembre à mi-octobre, permettent de faire de bonnes affaires et de parfaire son goût. Pour Guillaume Jourdan, expert en vin et conseiller pour de grands domaines, c’est le plus important. "La foire au vin est un véritable voyage. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux vins, en apprécier la beauté, parfaire sa culture et apprendre à développer son goût."

Mais attention, professionnels et œnophiles préviennent les consommateurs : pour éviter les mauvaises surprises, n’improvisez pas et cherchez vos bouteilles de manière méthodique. "Appuyez-vous sur une région qui vous plaît, déterminez le budget que vous êtes prêt à mettre et intéressez-vous aux inspirations des spécialistes", recommande Guillaume Jourdan. Le conseiller du domaine Miraval, acheté en 2011 par l’ex-couple star de Hollywood, Angelina Jolie et Brad Pitt, reprend : "Faites-vous confiance. Identifiez les cépages que vous préférez et ne vous laissez pas impressionner par les étiquettes. Les meilleures bouteilles ne sont pas forcément les plus chères, tout dépend des goûts de chacun."