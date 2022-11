Bouclier tarifaire : le chauffage collectif électrique inclus dans le dispositif

Par ailleurs, "ce sera rétroactif, le gouvernement s'est engagé à ce qu'il y ait un bouclier sur 2022 et on travaille sur le bouclier 2023", a aussi indiqué le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, avant de préciser : "Ce sera la même règle que pour les particuliers, à savoir : une hausse bloquée à 15% en début d’année".

"Les gens s'inquiètent, et c'est normal, parce qu'ils ont des appels de charge importants", a aussi admis Olivier Klein, rappelant qu'"un appel de charges, c'est une provision, ensuite il y a la régulation". Or, "c'est dans les régulations qu'il y aura la baisse [rétroactive] et l'effet du bouclier", a-t-il mentionné au micro de nos confrères. Pour ce qui est des parties communes, "là encore le bouclier s'appliquera comme il s'applique de manière individuelle".