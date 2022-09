Bouclier tarifaire prolongé en 2023 : un dispositif qui ne concerne pas toutes les énergies

"On ne peut pas se satisfaire du fait que le bouclier exclut autant de consommateurs pour un bien aussi essentiel", prévient Nadia Ziane. "On se retrouve avec des millions d'oubliés et c'est une injustice que ces personnes n'aient pas cette aide parce qu'ils n'ont pas la bonne énergie. D'autant que ce n'est souvent pas leur faute, c'est une question d'équipement de leur territoire". En effet, dans de nombreux milieux, le gaz de ville n'est pas accessible.

On estime ainsi que 27.000 communes ne sont pas aujourd'hui raccordées au réseau de gaz naturel. Elles dépendent du fioul, du bois ou des GPL, qui regroupent le butane en bouteille ou le propane en citerne. Et ces ménages sont également touchés de plein fouet par l'augmentation des prix de l'énergie : +130% pour le fioul ces derniers mois, un prix à la palette multipliée par deux ou par trois pour les granulés de bois quand la bouteille de gaz butane de 13 kg est passée de 34,74 euros à 38,16 euros en moyenne entre juin 2021 et juin 2022, soit une hausse de 9,88% sur un an, selon l'Insee.

Du côté du propane, la hausse est de 16,68% sur la même période avec un prix à 1809,26 euros la tonne en juin 2021 contre 2111,12 euros pour le mois de juin 2022, selon les chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique. Une hausse bien moins importante toutefois que ceux du gaz naturel liquéfié (GNL) dont est issu le gaz de ville qui a lui vu son tarif augmenter de 44,4%.