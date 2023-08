"Bout de chantier" : comment la plateforme pour échanger les chutes de matériaux s'est bâtie un joli succès

Entièrement gratuite, cette plateforme enregistre cinq nouvelles annonces tous les jours. Le revêtement du sol rencontre un franc succès : moquette, dalles. Les pots de peinture achetés en trop intéressent également les bricoleurs. "5000 visiteurs uniques par mois consultent nos annonces et nous progressons constamment", se réjouit Laurine Daurat. Ils sont parisiens, bordelais et lyonnais et s’intéressent aux chutes de chantier d’occasion affichées sur la plateforme. "Les vendeurs viennent plutôt du Nord et de l’Est, tandis que nos visiteurs résident plutôt dans des petites villes ou villages avec des projets de rénovation de maison. Ce sont des habitués des sites d’annonces qui ont fleuri ces dernières années. Ils sont familiers du recyclage et de la seconde main", ajoute la responsable communication du site.

Une fois sur le site, rien de plus simple : vous pouvez explorer les annonces qui apparaissent, rechercher celles dans le secteur où vous vous trouvez et affiner en déterminant une catégorie de bien : plomberie, outillage (perceuse ou raclette par exemple), industrie (vis), gros œuvre (reste de porte ou fenêtre ou laine de verre), etc. Si vous voulez vendre, créez un compte. "Vous pouvez ajouter une photo de votre bien et la localisation par région, département ou ville. Ma maman ou moi vérifierons que tout est cohérent et validerons dans les 24h. Pour l’instant, les premières annonces sont celles publiées en dernier", décrit Laurine Daurat. Les deux femmes laissent vendeurs et acheteurs échanger sans intervenir. "Ils se contactent directement et nous n’avons rien à dire sur les prix. Nous conseillons juste de privilégier le téléphone pour des questions de sécurité", complète Laurine Daurat. Elle précise vouloir prochainement installer une messagerie intégrée et développer l’ergonomie.