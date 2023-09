Ces astuces de plombier à connaître absolument

Avec le temps, la plomberie s'encrasse et un bouchon peut se former et empêcher le bon écoulement des eaux usées. Pour l'extraire rapidement, il vous suffit de dévisser le siphon et laisser l'eau et le bouchon s'évacuer dans une bassine placée en dessous de l'évier ou du lavabo. Il ne vous reste plus qu'à nettoyer le tout à l'eau avec du savon. Si vous ne souhaitez pas dévisser le siphon, vous pouvez utiliser un cintre en métal déplié. Le crochet fera office de furet.