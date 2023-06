Nos astuces pour réduire efficacement les odeurs de peinture fraîche

Refaire la déco, peindre une pièce, c'est un petit plaisir pour beaucoup de particuliers. En revanche, on se passerait bien des odeurs qui émanent de certaines peintures, notamment la glycéro. En plus d'être désagréable, les effluves dégagés peuvent provoquer des maux de têtes, des migraines, des nausées et piquer les yeux. S'il est important d'aérer le plus possible les pièces fraîchement rénovées, il existe des astuces pour se débarrasser plus rapidement des odeurs de peintures fraîches.