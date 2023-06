Taches de peinture : comment les enlever sans difficulté ?

Tout dépend de la peinture utilisée. S'il s'agit d'une peinture à l'huile, c'est un petit défi, car il s'agit de la plus difficile à retirer, mais ce n'est pas impossible. Parce qu'elle est constituée d'huile grasse, elle va s'imprégner très rapidement dans le tissu. La rapidité d'action est donc de rigueur ! Commencez par retirer le surplus de peinture à l'aide d'un papier absorbant puis verser quelques gouttes d'essence de térébenthine et laissez agir le produit pendant une heure au minimum. Quand la tache est dissoute, frottez avec du savon de Marseille et rincez à l'eau claire. La terre de Sommières fait également des miracles pour éliminer les traces de peinture à l’huile. Saupoudrez-en sur la tache et laissez agir au moins deux heures, puis brossez la surface et aspirez le reste de terre.

Si vous avez fait une tache avec de la peinture à l'eau, bonne nouvelle : ce n'est pas difficile à faire disparaître, qu'elle soit toute fraîche ou sèche. Après avoir retiré l'excédent avec une petite cuillère, passez le tissu ou le vêtement sous l'eau froide et frottez la tache avec du savon de Marseille puis tamponnez-la avec un chiffon imbibé d'alcool ménager. Laissez agir pendant une heure puis rincez à l'eau claire. Si la tâche est encore là, vous pouvez renouveler l'opération. Pour terminer l'opération sauvetage, mettez votre tissu ou vêtement à la machine à laver, et le tour est joué.