Bricolage et appareillage : vaut-il mieux louer ou acheter son matériel ?

Selon une enquête, une perceuse nous aura servi que 12 minutes avant qu'on la dépose à la déchetterie. Près de 80 % des objets que nous possédons ne nous servent que deux ou trois fois. Le "match" de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Douze minutes. C’est le temps d’utilisation de votre perceuse en moyenne, avant de la déposer en déchetterie, selon 60 Millions de consommateurs. Dans la même étude, il est stipulé que 80 % des outils que nous possédons ne nous servent que deux voire trois fois dans une vie. Malgré tout, ces objets restent des indispensables à avoir dans nos tiroirs ou dans une caisse, puisque venu le moment où l’on décide d’acheter un nouveau meuble, se rendre compte que nous n’avons ni tournevis, ni perceuse, ni marteau, ni mètre… c’est vite la panique. Mais vaut-il mieux louer ou acheter son matériel ? Le point avec Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Est-il plus rentable de louer ses objets ?

Mais indispensable ne veut pas dire qu’il est obligatoire d’acheter ces outils ! De fait, de plus en plus de magasins, même supermarchés, proposent la location d’outils ou d’objets de consommation pour éviter d’encombrer nos placards et nos garages toute l’année. Par exemple, l’enseigne Franprix propose désormais la location d’appareils à raclette, de barbecue et même de jeu de pétanque. En moyenne, dans les magasins de bricolage, la location d’une perceuse coûte environ 10 euros la journée, soit bien moins cher et bien plus rentable que son achat qui tourne aux alentours d’une petite centaine d’euros.

L’avantage premier de la location est donc son prix. Mais celui-ci dépendra de la durée. Si vous n’avez besoin d’un outil que sur une journée ou deux (nettoyeur haute-pression, taille-haies…), elle sera plus intéressante que si vous vous lancez dans de longs travaux et qu’il vous faudra avoir cet appareil sous la main. D’un point de vue purement économique, il faudra donc comparer le coût de l’achat et celui de la location. On tiendra compte du prix des occasions, pour l'acquisition, mais aussi pour la revente éventuelle. Par exemple, si vous achetez du matériel pour poser un sol, vous n’en aurez probablement plus besoin avant longtemps et il sera opportun de le revendre. Si sa dépréciation est trop rapide et que ce n’est pas intéressant, la location vous permettra d’éviter de stocker du matériel inutile.

Tout va dépendre de votre fréquence d’utilisation

Le premier réflexe pour louer des outils est souvent de se rapprocher d’un professionnel du secteur. Choisir une enseigne reconnue permettra d’avoir accès à du matériel de qualité bien entretenu, à des conseils et à un contrat clair pour éviter les mauvaises surprises. En revanche, le prix s’en ressentira. On préférera donc cette option lorsque l’on a besoin d’un outillage lourd ou de précision que l’on n’a jamais utilisé. En revanche, si vous n’avez besoin que d’une ponceuse ou d’une scie sauteuse, la location entre particuliers sera sûrement plus intéressante. Il faudra cependant clairement définir les conditions avec le loueur et noter précisément l’état du produit. Car il est toujours possible que l’objet tombe en panne pendant que vous l’utilisez.

Pour tout autre objet, la location semble aussi être le meilleur compromis. Par exemple, le matériel de ski. Si vous êtes un adepte occasionnel de ce sport au point de vous y rendre une fois par an, il est plus judicieux de louer aussi bien vos chaussures, que vos bâtons et vos skis. En moyenne, une paire de chaussures de ski coûtera entre 150 et 200 euros, contre une vingtaine d’euros par jour en magasin de location. En revanche, si vous habitez près des stations et que dévaler les pistes fait partie de votre quotidien durant les périodes hivernales, inutile de passer par la location : acheter votre propre matériel sera préférable. En clair, tout va dépendre de votre fréquence d’utilisation, peu importe le matériel souhaité.