Bricolage : la guerre des prix se joue désormais sur Internet

"En période de tensions sur le pouvoir d'achat, les modèles comme le nôtre, basé sur l'offre et le prix, ont le vent en poupe. Le marché est suffisamment large et profond pour que cela fonctionne", assure Marc Leverger, co-fondateur du site dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. Selon les chiffres de la Fédération des magasins de bricolage (FMB), le secteur pesait près de 34 milliards d'euros dans l'économie en 2021. Un chiffre en hausse de 10% sur un an.

La tendance est surveillée de près par l'ensemble des acteurs économiques qui s'intéressent maintenant aux professionnels. Une cible qui restait jusqu'à présent la chasse gardée des réseaux de distribution classique. L'argumentaire commercial est déjà préparé : la simplicité offerte par leur service.

Face à cette concurrence, le modèle "classique" des magasins de bricolage n'est pour autant pas menacé. Avec un chiffre d'affaires de neuf milliards d'euros en 2021, l'enseigne Leroy Merlin reste leader sur le marché. Et pour cause, pour de nombreux clients, il est important "de toucher la matière" ou de visualiser un aménagement de cuisine, par exemple.