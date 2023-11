Cinq erreurs que l'on veut éviter quand on bricole

Avant de se lancer dans d'importants travaux, il vaut mieux préparer son chantier au préalable. Le chantier est comme un atelier et tout doit être organisé, c'est la clé pour s'éviter des dégâts importants. Stockez vos outils et les accessoires dans de bonnes conditions, agencez votre chantier de telle sorte à avoir tout à disposition. Pensez à l'éclairage, c'est une question de sécurité. La propreté de votre chantier est aussi importante. On évite de laisser traîner des câbles partout, on nettoie, balaie et on se débarrasse des déchets à la fin de la journée.