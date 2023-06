Pas de vacances pour les économies d’énergie !

Profitez de votre absence pour faire des économies d’énergie chez vous. Particulièrement énergivores, les réfrigérateurs et les congélateurs doivent, si possible, être débranchés. D’autant plus quand on sait que vide, l’appareil consomme davantage d’énergie que s’il est plein, explique Futura Sciences. À la clef, des économies non négligeables ! Selon Engie, ce type d’électroménager représente entre 200 et 500 kilowattheures par an, soit un quart de la consommation d’énergie des foyers.

En partant, assurez-vous de débrancher vos appareils électriques. Télévision, ordinateur, micro-ondes, grille-pain, machine à laver… On a tendance à penser que ces appareils ne consomment pas d’énergie quand ils sont éteints, mais c’est faux, d’où l’importance de les débrancher pendant votre absence.